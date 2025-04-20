Başakşehir, Gaziantep FK’yı 2-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 32. hafta mücadelesinde, Çağdaş Atan’ın teknik direktörlüğündeki Başakşehir ile Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Gaziantep FK, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Başakşehir, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla mağlup ederek kritik üç puanı aldı.

İLK YARININ GOLLERİ

Karşılaşmanın başlangıcında, ilk golü 9. dakikada Gaziantep FK’den David Okereke kaydetti. Başakşehir, 42. dakikada Krzysztof Piatek’in kullandığı penaltı ile skoru dengeledi ve 1-1 oldu. İlk yarının sonlarına doğru, 45+4. dakikada Ivan Brnic’in attığı golle Başakşehir 2-1 öne geçti.

DAHA FAZLA KIRMIZI KART

Maçta başka gol sesi çıkmazken, Başakşehir’in golcüsü Piatek, 88. dakikada yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gaziantep FK’de ise 90+7. dakikada Kacper Kozlowski, üst üste gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla ihraç edildi. Ayrıca, Selçuk İnan da maçın 53. dakikasında kırmızı kart gördü ve gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada takımının başında olamayacak.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla, Başakşehir üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 48’e yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta, Başakşehir Göztepe’nin konuğu olurken, Gaziantep FK ise Fenerbahçe’yi misafir edecek.