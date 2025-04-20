Başakşehir, Gaziantep FK’yı 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK ile karşılaştı ve ev sahibi ekip maçı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın ikinci yarısında, 62. dakikada Kemen’in pasıyla ceza sahasına giren Crespo, sol çaprazdan yaptığı vuruşu auta gönderdi. 69. dakikada ise Piatek’in kaptırdığı topu alan Kozlowski, ceza sahası dışında bir şut çekti. Ancak kaleci Muhammed Şengezer, topu kurtardı ve direğe de çarpan meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada hava topu mücadelesinde Viana, Piatek’in müdahalesiyle yere düştü. Bu pozisyonun ardından hakem Zorbay Küçük, Piatek’e direkt kırmızı kart gösterdi. Maçın sonlarına yaklaşıldığında, 90+7. dakikada Kozlowski, hakemin kararlarına yoğun itirazları nedeniyle üst üste iki sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.

MAÇTA GÖRÜLEN KARTLAR VE ONU TAKİP EDEN İSTATİSTİKLER

Hakem Zorbay Küçük, bu maçta toplamda bir kırmızı ve dört sarı kart göstermiştir. Başakşehir’in gollerini Piatek (41. dakikada penaltıdan) ve Brnic (45+4. dakikada) atarken, Gaziantep FK’nın tek golü Okereke’den (9. dakikada) geldi. Maçın hakemleri Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci ve Erkan Akbulut’tan oluşmuştu.

TAKIMLARIN KADROLARI

Başakşehir’in kalede Muhammed Şengezer ile yer aldığı kadroda, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba ve Operi gibi isimler de yer aldı. Yedeklerde Deniz Dilmen, Serdar Gürler ve Umut Güneş gibi oyuncular bulunuyordu. Gaziantep FK ise Dioudis ile başladı ve Viana’nın yerine Kodro, Maxim yerine Daubin ve Halil Dervişoğlu yerine Boateng ile değişiklikler yaptı. Yedeklerde Burak Bozan ve Ertuğrul Ersoy gibi futbolcular mevcuttu.

Maçın sonucu, Başakşehir’in lige tutunma adına önemli bir motivasyon sağladı.