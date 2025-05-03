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Başakşehir, Hatayspor’u 4-2 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Başakşehir, Süper Lig’in 34. haftasında Hatayspor’u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleştirilen karşılaşma, Atakaş Hatayspor ile Rams Başakşehir arasında Mersin Stadyumu’nda saat 19.00’da başladı. Maçın yönetimini hakem Ali Yılmaz üstlendi.

BASAKŞEHİR’İN GOLLERİ

Başakşehir, karşılaşmada etkili bir performans sergileyerek Hatayspor’a karşı 4 gol atmayı başardı. İlk gol, 9. dakikada Krzysztof Piatek’tan geldi. Ardından 30. dakikada Yusuf Sarı ile skoru 2-0 yaptı. İvan Brniç, 82. dakikada takımının üçüncü golünü atarken, 90+1. dakikada penaltı atışıyla Joaa Figueiredo skoru 4-2’ye taşıdı.

HATAYSPOR’UN GOLLARI

Hatayspor ise maç boyunca iki gol kaydetti. Carlos Strandberg, 4. dakikada ilk golü atarak maça hızlı bir başlangıç yaptı ve ardından 56. dakikada Bilal Boutobba’nın kaydettiği golle skoru 4-2 yaptı. Ancak bu goller, Hatayspor’un mağlubiyetini engelleyemedi.

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