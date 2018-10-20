Başakşehir ilk golü attı

Medipol Başakşehir ile Kayserispor'a karşı mücadele veriyor.

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Medipol Başakşehir ile Kayserispor’un karşı karşıya geldiği maçtan ilk gol sesi geldi.

İŞTE İLK 11’LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmet, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Kana Bıyık, Sapunaru, Levent, Mensah, Bilal, Varela, Chery, Umut

ARDA KULÜBEDE

Medipol Başakşehir’de Arda Turan, maça yedek kulübesinde başlayacak.

Ligdeki ilk 8 maçında 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın averajla üstünde 2. sırada yer alıyor.

İlk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Kayserispor ise 9 puana sahip.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Emre Belözoğlu ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

ŞAMPİY10

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