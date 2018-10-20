Başakşehir ilk golü attı

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Medipol Başakşehir ile Kayserispor’un karşı karşıya geldiği maçtan ilk gol sesi geldi.
İŞTE İLK 11’LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmet, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Kana Bıyık, Sapunaru, Levent, Mensah, Bilal, Varela, Chery, Umut
ARDA KULÜBEDE
Medipol Başakşehir’de Arda Turan, maça yedek kulübesinde başlayacak.
Ligdeki ilk 8 maçında 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın averajla üstünde 2. sırada yer alıyor.
İlk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Kayserispor ise 9 puana sahip.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Emre Belözoğlu ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.
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