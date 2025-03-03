Başakşehir İlk Yarıda 1-0 Önde

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona eriyor.

İLK YARI GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLAR

Maçta önemli dakikalar yaşanıyor. 9. dakikada Kemen’in bireysel çabasıyla sağ taraftan içeri çevirdiği top, Piatek’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Nikolic tarafından çeliniyor. Pozisyonun devamında Deniz Türüç, vuruşunu gerçekleştiriyor ve top filelere gidiyor. 1-0. 19. dakikada Deniz’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde müsait pozisyonda bulunan Piatek’in vuruşu sağ kale direğinin yanından auta gidiyor. 39. dakikada Kemen’in ara pasıyla, Ömer Ali Şahiner karşı karşıya kalıyor. Ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığının vuruşu, kaleci Nikolic’ten geri dönüyor.

HAKEMLER VE KADROLAR

Müsabakayı yöneten hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar. Başakşehir’in kadrosu: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Lima, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Kemen, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Piatek, Figueiredo. Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Keny, Crespo, Hamza Güreler, Ömer Faruk, Szysz, Umut Güneş, Djalo, Brnic. Teknik direktör: Çağdaş Atan.

Sivasspor’un kadrosu ise şöyle: Nikolic, Poungouras, Sonko, Emirhan, Murat Paluli, Efkan Bekiroğlu, Moutoussamy, Charisis, Uğur Çiftçi, Manaj, Simic. Yedekler: Ali Şaşal Vural, Menig, Bieganski, Alaaddin Okumuş, Rodrigues, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Koita, Ziya Erdal, Sinan Kaya. Teknik direktör: Ömer Erdoğan.

Gol: Deniz Türüç (dk. 9) (Başakşehir) – İSTANBUL