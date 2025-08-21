Haberler

Başakşehir’in Savunmacısı Leo Sakatlandı

LEO DUARTE SAKATLANDI

Başakşehir’in Brezilyalı savunmacısı Leo Duarte, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu kapsamında oynanan Universitatea Craiova karşılaşmasının ilk yarısında sakatlık yaşadı. 43. dakikada Başakşehir ceza alanında Alexandru Cicaldau’nun çalımı sonrası yere düştü ve bir daha kalkamadı. Sağlık ekipleri hızla müdahale ederek Duarte’yi sedye ile sahadan çıkardı.

JEROME OPOKU GİRDİ

Sakatlığının ardından Leo Duarte, 45. dakikada oyunu terk etti ve yerine Jerome Opoku oyuna dahil oldu. Başakşehir, karşılaştığı Romanya ekibi Universitatea Craiova’ya karşı maçta etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.

