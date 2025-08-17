Haberler

Başakşehir – Kayserispor Maçı 17 Ağustos

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Başakşehir ve Kayserispor arasında gerçekleşecek mücadele, 17 Ağustos 2025 Pazar günü, saat 21:30’da başlayacak. Bu önemli karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmanın yayın hakları, Süper Lig’in yayıncısı beIN Sports 1 kanalına ait olacak ve şifreli olarak canlı yayınlanacak. Futbolseverler, maçı televizyondan izleme imkânı bulamayacaklarsa, beIN Connect (TOD) platformu aracılığıyla da canlı yayın izleyebilecek. Bu platform, akıllı telefon, tablet ve akıllı TV kullanıcıları için uygun bir seçenek sunuyor.

