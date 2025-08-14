Başakşehir- Kayserispor Maçını Kadir Sağlam Yönetecek

MAÇTA GÖREVLİ HAKEMLER

Süper Lig’in 2. haftasında, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Başakşehir ve Kayserispor karşılaşmasının hakemliği Kadir Sağlam üstleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bu büyük maçta Kadir Sağlam’a Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir’in yardımcı hakemlik yapacağını duyurdu.

Maçın dördüncü hakemi olarak Burak Olcar atanmış durumda. Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Başakşehir ve Kayserispor takımları, sürdürülebilir başarılar elde edebilmek adına sahada birbirleriyle rekabet ediyor.