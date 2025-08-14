Haberler

Başakşehir- Kayserispor Maçını Kadir Sağlam Yönetecek

MAÇTA GÖREVLİ HAKEMLER

Süper Lig’in 2. haftasında, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Başakşehir ve Kayserispor karşılaşmasının hakemliği Kadir Sağlam üstleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bu büyük maçta Kadir Sağlam’a Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir’in yardımcı hakemlik yapacağını duyurdu.

Maçın dördüncü hakemi olarak Burak Olcar atanmış durumda. Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Başakşehir ve Kayserispor takımları, sürdürülebilir başarılar elde edebilmek adına sahada birbirleriyle rekabet ediyor.

ÖNEMLİ

Yaşlılık Çalıştayı Şırnak’ta Düzenlendi

Şırnak’ta düzenlenen '2. Yaşlılık Şurası' toplantısında, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yapılacak projeler masaya yatırıldı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aileyi Güçlendirmek İstiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 'Aile Yılı' ile aile refahını artırmayı ve sosyal hizmetlerin etkinliğini geliştirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Aile değerlerinin güçlendirilmesi için stratejiler belirlenecek.

