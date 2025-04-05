Haberler

Başakşehir Konyaspor Maçını BeIN Sports’tan Canlı İzleyin

BAŞAKŞEHİR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ
Başakşehir Konyaspor maçını canlı izlemek isteyenler, heyecanı ekran başından yaşamak için yayın platformlarını araştırıyor. Süper Lig karşılaşmasının canlı yayın bilgileri ve izleme detayları merak ediliyor.

BEIN SPORTS ÜZERİNDEN CANLI YAYIN
Başakşehir Konyaspor maçı Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için Bein Sports aboneliğinizin olması gerekiyor. Dijital platformlar veya televizyon üzerinden yayına erişim sağlayabilirsiniz.

MAÇ SAATİ VE STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Konyaspor karşılaşması bugün saat 16.00’da başlayacak. Mücadele, İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar, maçın heyecanını canlı yayın ile takip edebilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

**Haber: Mehmet Duran Özkan / Kamera: Erdal Akbuğa (Malatya) – Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Erdoğan Murat Tursun, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde yargı bağımsızlığının...

Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı, Avukatlar Günü'nde yargı bağımsızlığının korunması gerektiğini vurguladı ve adil yargılanma hakkının önemine dikkat çekti.
Haberler

Konya’da Dünür Cinayeti Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da dünürler arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Bir kişi hayatını kaybederken, olayda ölenin oğlu da kayınpederini vurdu. Soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.