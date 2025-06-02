Başakşehir, Piatek’e Teşekkür Etti

SÜPER LİG EKİBİ BAŞAKŞEHİR FK, PİATEK’E TEŞEKKÜR ETTİ

Başakşehir FK, Katar Yıldızlar Ligi takımlarından Al Duhail’e transfer olan Krzysztof Piatek’e verdikleri emekler için minnettarlığını dile getirdi. İstanbul temsilcisi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piatek’e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”