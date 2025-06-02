Haberler

Başakşehir, Piatek’e Teşekkür Etti

SÜPER LİG EKİBİ BAŞAKŞEHİR FK, PİATEK’E TEŞEKKÜR ETTİ

Başakşehir FK, Katar Yıldızlar Ligi takımlarından Al Duhail’e transfer olan Krzysztof Piatek’e verdikleri emekler için minnettarlığını dile getirdi. İstanbul temsilcisi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piatek’e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla’da İki Orman Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Datça ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin başarılı müdahaleleriyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınların sebebi araştırılıyor.
Haberler

Yozgat Vali’si Doludan Zarar Gören Köylere Gitti

Yozgat'ta Vali Mehmet Ali Özkan, dolu zararı gören köylerde incelemelerde bulunarak hasar tespitine yönelik çalışmalar yaptı ve tarım sigortasının gerekliliğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.