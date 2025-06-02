Başakşehir, Pitek’in Al Duhail’e Geçişini Açıkladı

BAŞAKŞEHİR KADROSUYLA VEDA EDİYOR

Başakşehir, Polonya’dan gelen golcü Krzysztof Pitek’in Al Duhail’e transfer olduğunu duyurdu. 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde İstanbul ekibine katılan Pitek, artık kariyerine Katar’da devam edecek. Turuncu-lacivertli ekip, başarılı futbolcuyla gerçekleştirdiği bir vedanın ardından plaket takdim etti.

TEŞEKKÜR VE BAŞARILAR DİLEKLERİ

Akşam saatlerinde konuya dair sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Başakşehir, “Teşekkürler Krzysztof Pitek” başlığıyla bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Pitek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Pitek’e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz,” ifadeleri yer aldı.