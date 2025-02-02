Başakşehir, Sahasında Samsunspor’u Farklı Geçti

BAŞAKŞEHİR, SAMSUNSPOR’U FARKLI GEÇTİ

Süper Lig’de evinde Samsunspor ile karşılaşan Başakşehir FK, sahadan net bir galibiyet ile ayrıldı. Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında gerçekleştirilen müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yapıldı. Maça hakem Çağdaş Altay düdük çaldı ve Başakşehir, Samsunspor’u 4-0 yenmeyi başardı.

KRZYSZTOF PIATEK YILDIZLAŞTI

Başakşehir’in gollerinin tamamını atan Krzysztof Piatek, 19, 58 ve 69’uncu dakikalarda rakip ağları buldu. Ayrıca, maçın 86. dakikasında Davidson da skora katkı sağladı. Bu sonuçla Başakşehir, puanını 32’ye çıkarırken, Samsunspor ise 40 puanda kaldı.

İKİ TAKIMIN İLK 11’LERİ

Başakşehir’in sahaya sürdüğü 11: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Keny, Piatek.

Samsunspor ise şu futbolcularla mücadele etti: Okan Kocuk, Zeki Yavru, van Drongelen, Satka, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Schindler, Laura, Mouandilmadji.