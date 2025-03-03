Başakşehir-Sivasspor Maçı Hangi Kanalda?

BAŞAKŞEHİR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI

Başakşehir Sivasspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, bu heyecana ortak olmak üzere araştırmalar yapıyor. Maçın detayları ve yayın bilgileri haberimizin ilerleyen kısımlarında yer alıyor.

CANLI YAYIN VE İZLEME SEÇENEKLERİ

Başakşehir Sivasspor maçını Bein Sports üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için bu platformun aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Başakşehir Sivasspor maçı akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Şimdiden iyi seyirler dileriz.