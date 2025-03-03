Başakşehir Sivasspor Maçında 1-0 Önde

MAÇIN BAŞLANGICIDAN İTİBAREN ÜSTÜNLÜK

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası, ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İki takım arasındaki rekabet, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunuyor.

GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK ÖNEMLİ

Maçın ilerleyen dakikalarında, Başakşehir’in bu avantajını koruyup koruyamayacağı büyük merak konusu. Taraftarlar, takımın performansını dikkatle izliyor, her anın önem taşıdığı bir karşılaşma gerçekleşiyor. Bu sürecin futboldaki sonuçları da izleyicileri etkiliyor.