Başakşehir, Sivasspor’u 1-0 Yendi

MAÇIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın ikinci yarısında, 59. dakikada savunma arkasına atılan bir pas sonrasında Ba’nın hatası sonrası Manaj topu kaptı. Manaj, sağ taraftan topu içeri doğru çevirdi. Ancak, Simic’in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş üstten auta gitti. 76. dakikada ise Piatek ile duvar pası yapan Crespo, ceza sahası içindeki sol çaprazdan vuruşunu yaptı, fakat top üstten auta gitti.

HAKEMLER VE KADROLAR

Maçın hakemleri Muhammet Ali Metoğlu, Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar oldu.

Başakşehir’in kadrosu şu oyunculardan oluştu: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Lima, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Crespo dk. 69), Kemen (Umut Güneş dk. 82), Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Ömer Faruk dk. 90+3), Piatek (Hamza Güreler dk. 90+3), Figueiredo (Keny dk. 82). Yedeklerde yer alanlar: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Szysz, Djalo, Brnic. Teknik direktör: Çağdaş Atan.

Sivasspor ise şu oyuncularla sahaya çıktı: Nikolic, Poungouras (Koita dk. 67), Sonko, Emirhan, Murat Paluli, Efkan Bekiroğlu (Rodrigues dk. 73), Moutoussamy, Charisis, Uğur Çiftçi, Manaj, Simic (Bekir Böke dk. 89). Yedekler: Ali Şaşal Vural, Menig, Bieganski, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Ziya Erdal, Sinan Kaya. Teknik direktör: Ömer Erdoğan.

GOL VE SARILAR

Maçta tek golü atan oyuncu: Deniz Türüç (dk. 9) (Başakşehir). Sarı kart gören oyuncular: Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir) ve Murat Paluli, Koita (Sivasspor).