Başakşehir Su Kesintisi Açıklandı

Başakşehir’de su kesintisi bilgileri açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Eylül tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Vatandaşlar, suyun ne zaman geri geleceğini araştırıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

İSKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, başakşehir’de su kesintisinden etkilenen mahalle Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi oldu. Kesinti, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 700 mm çaplı ana isale hattı arızası” nedeniyle gerçekleşiyor.

KESİNTİ TARİHLERİ

Su kesintisi 02 Eylül 2025 tarihinde 09:27:49’da başlayacak ve tahmini olarak 2 Eylül 2025 tarihinde 19:00’da sona erecek. Kesinti ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185’i arayabilir.

ÖNEMLİ

