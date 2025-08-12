Başakşehir Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’da su kesintisi konusunda merak edilenler arasında İSKİ’nin yaptığı açıklamalar yer alıyor. İSKİ, 12 Ağustos günü Başakşehir ilçesinde yaşanacak su kesintisinin detaylarını paylaştı. Vatandaşlar, “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunu araştırıyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA NEDENİ

Su kesintisinin etkilediği mahalle Kayabaşı olarak duyuruldu. Bu kesintinin sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle terfi merkezi arızası olarak açıklandı.

TARİHLER VE İLETİŞİM

Kesintinin başlangıç tarihi 12 Ağustos 2025 olarak belirlenirken, tahmini bitiş zamanı ise 12 Ağustos 2025 saat 20:00. Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 numarasıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.