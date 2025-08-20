Haberler

Başakşehir Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Ağustos günü İstanbul’da gerçekleşecek su kesintisinin detaylarını paylaştı. Başakşehir ilçesinde suların ne zaman geleceği konusunda vatandaşlar merak içerisinde.

ETKİLENEN MAHALLE

Suların kesileceği mahalle Bahçeşehir 2. Kısım olarak belirlendi. Kesintinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza. Bu arızanın 100 mm çaplı şebeke hattında yaşandığı bildirildi.

SU KESİNTİSİNİN ZAMANLARI

Kesinti 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:54:57’de başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek. Kesinti süresince su hizmetlerinin aksaması bekleniyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 185 hattından bilgi alabiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Berra, Kreşte Boğulma Tehlikesi Yaşadı

İnegöl'deki bir özel kreşteki yüzme etkinliği sırasında boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra, 7 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Cenazesi duygusal anlarla defnedildi.
Haberler

Çanakkale Yangını Kontrol Altında Alındı

Gelibolu'daki yangın, üçüncü günde kontrol altına alındı. Kumköy'deki ceviz bahçesi, sahibi tarafından yapılan temizlik sayesinde yangından etkilenmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.