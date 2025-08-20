Başakşehir Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Ağustos günü İstanbul’da gerçekleşecek su kesintisinin detaylarını paylaştı. Başakşehir ilçesinde suların ne zaman geleceği konusunda vatandaşlar merak içerisinde.

ETKİLENEN MAHALLE

Suların kesileceği mahalle Bahçeşehir 2. Kısım olarak belirlendi. Kesintinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza. Bu arızanın 100 mm çaplı şebeke hattında yaşandığı bildirildi.

SU KESİNTİSİNİN ZAMANLARI

Kesinti 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:54:57’de başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek. Kesinti süresince su hizmetlerinin aksaması bekleniyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 185 hattından bilgi alabiliyor.