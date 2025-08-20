Başakşehir Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Başakşehir ilçesinde su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerleri duyurdu. Suların ne zaman geleceği ve saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte İSKİ tarafından açıklanan 20 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri.

BAŞAKŞEHİR’DE ETKİLENEN MAHALLE

Su kesintisi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde etkili olacak. Kesinti, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında gerçekleşecek. Başlama zamanı 20.08.2025 15:54:57 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 20.08.2025 18:00 olarak açıklanmıştır. Detaylı bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilirsiniz.