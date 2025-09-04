Başakşehir Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Başakşehir’de su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 4 Eylül tarihinde İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Bu durum, İSKİ’nin planlı bakım ve onarımlarının bir parçası olarak gerçekleşiyor. İSKİ’nin belirttiği saatler merak ediliyor ve suyun ne zaman geleceği araştırılıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Bu kesintiden etkilenecek mahalle Kayabaşı Mahallesi olarak açıklandı. Arıza nedeniyle içme suyu hatlarında meydana gelen bir sorun mevcut. 100 mm çaplı şebeke hattında arıza olduğu bilgisi verildi. Kesintilerin başlangıç tarihi 04.09.2025 saat 15:59 olarak belirlendi. Kesintinin tahmini olarak sona ereceği zaman ise 4 Eylül 2025 saat 20:00 olarak ifade ediliyor. Kesintiler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı öneriliyor.