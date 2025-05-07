Başakşehir Su Kesintisi Bilgileri Verildi

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Başakşehir’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ’den gelen açıklama ile su kesintisinin detayları ortaya çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 7 Mayıs günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etkilenen mahalleler arasında Bahçeşehir 2. Kısım yer alıyor. Arıza durumu ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattındaki arızadan kaynaklanıyor. Kesinti, 07.05.2025 tarihinde saat 13:19:48’de başlayıp, tahmini olarak 07.05.2025 tarihinde 17:00’de sona erecek. Detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı hizmet veriyor.