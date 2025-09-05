Başakşehir Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ AÇIKLANDI

İstanbul’da su kesintisi ile ilgili bilgiler kamuoyuna duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül tarihinde yaşanacak su kesintisi hakkında detayları paylaştı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 5 Eylül su kesintisi saatleri.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİSİ

Kesintiden etkilenecek olan mahalle Bahçeşehir 1. Kısım. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, içme suyu hatlarında yaşanan bir arızanın sebebiyle “100 mm çaplı şebeke hattı arızası” oluştuğu belirtildi.

BİTİŞ TARİHİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Su kesintisi, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 14:32’de başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek. Daha fazla bilgi almak isteyenler, ALO 185 hattını arayabilir.