Başakşehir Su Kesintisi Duyuruldu

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ AÇIKLANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Eylül tarihinde İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileriyle ilgili bilgileri paylaştı. Başakşehir ilçesinde de su kesintisi olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, su kesintisi ne zaman sona erecek?

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalle arasında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi yer alıyor. Arızanın sebebi olarak içme suyu hatlarında meydana gelen bir sorun gösteriliyor. Bu nedenle 700 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldiği bildiriliyor.

KESİNTİ TARİHLERİ VE ZAMANLARI

Kesinti, 2 Eylül 2025 tarihinde başlayacak olup, 09:27’de başlayacak. Tahmini bitiş tarihi ise aynı günün akşamında, 19:00 olarak belirtildi. Kesinti ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı kullanılabiliyor.

ÖNEMLİ

