Başakşehir Su Kesintisi Tarihleri Açıklandı

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Başakşehir’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Ekim tarihinde İstanbul genelinde su kesintileri yaşanacak olan ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

SULAR NE ZAMAN GELİYOR?

İSKİ, Başakşehir’deki su kesintisinin detaylarını açıkladı. Etkilenen mahalleler arasında Ziya Gökalp Mahallesi bulunuyor. Arıza açıklaması ise, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde belirtildi. Kesintinin başlangıç tarihi 2 Ekim 2025 saat 09:50 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 20:00 olarak ifade edildi. Daha fazla bilgi almak için ALO 185 numarasını arayabilirsiniz.