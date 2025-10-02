Haberler

Başakşehir Su Kesintisi Tarihleri Açıklandı

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Başakşehir’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Ekim tarihinde İstanbul genelinde su kesintileri yaşanacak olan ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

SULAR NE ZAMAN GELİYOR?

İSKİ, Başakşehir’deki su kesintisinin detaylarını açıkladı. Etkilenen mahalleler arasında Ziya Gökalp Mahallesi bulunuyor. Arıza açıklaması ise, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde belirtildi. Kesintinin başlangıç tarihi 2 Ekim 2025 saat 09:50 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 20:00 olarak ifade edildi. Daha fazla bilgi almak için ALO 185 numarasını arayabilirsiniz.

ÖNEMLİ

Çağla Şıkel’in Kahvaltı Tabağı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Çağla Şıkel'in sosyal medya paylaşımındaki kahvaltı tabağı tartışma yarattı. Minimalist sunumda yer alan kaju, ceviz ve egzotik meyveler, kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıkardı.
Laguardia Havalimanı’nda Uçak Çarpışması Yaşandı

New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda iki Delta Air Lines uçağı taksi sırasında çarpıştı. Olayda iki yolcu yaralandı ve kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

