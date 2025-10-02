Başakşehir Su Kesintisi Tarihleri Açıklandı

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Başakşehir’de su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Ekim’de İstanbul’un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanacağını duyuruyor. Özellikle “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu merak ediliyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir’de su kesintisinden etkilenecek mahalle Ziya Gökalp Mahallesi olarak belirlendi. Bu kesintinin sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza olarak gösteriliyor. Arıza açıklaması “100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde ifade ediliyor. Kesinti 02 Ekim 2025 tarihinde, saat 09:50’de başlayacak ve tahmini olarak 20:00’de sona erecek. Daha fazla bilgi için “ALO 185” hattı üzerinden bilgi alınabilir.