Başakşehir Su Kesintisi Tarihleri Açıklandı

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’da su kesintisi ile ilgili detaylar verildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ağustos günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bunun yanında, vatandaşlar “Su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuyla ilgileniyor.

Etkilenen MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Su kesintisinden etkilenen mahalle Şamlar Mahallesi oldu. Şamlar Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşandığı belirtildi.

KESİNTİNİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Kesinti 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:35’te başlayacak ve tahmini olarak 17:00’de sona erecek. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

ÖNEMLİ

