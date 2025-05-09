Başakşehir, Talisca’ya kart itiraz etti

MAÇIN HANGİ DAKİKASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaştı. Ev sahibi takım, Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca’a yönelik yoğun bir kırmızı kart itirazında bulundu. Müsabakanın 30. dakikasında, Fenerbahçe’nin geliştirdiği bir atakta Talisca topa yükseldi, ancak vuruşu dışarı gitti. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda elle oynama tespiti yaparak düdüğünü çaldı. Anderson Talisca da bu durumda elle oynadığını kabul etti. Başakşehirli futbolcular, Talisca’ya ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart bekleyerek itirazlarını sürdürdü. Hakem Burak Pakkan, oyunun devam etmesini istedi.

BAŞAKŞEHİR’İN TEPKİSİ NE OLDU

Başakşehir kulübü, maçın oynandığı sırada bu pozisyona dair bir tepki gösterdi. Pozisyonun fotoğrafını, ilk yarı bitmeden sosyal medya üzerinden paylaşan İstanbul temsilcisi, gönderisinin altına “Bilginiz olsun” ifadesini ekleyerek Türkiye Voleybol Federasyonu’nu etiketledi.