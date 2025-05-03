Başakşehir, Tedirgin Detaylarla Önemi Vurguladı

ÇAĞDAŞ ATAN: “ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ KAZANDIK”

MERSİN – Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalarda, muy önemli bir maçı kazandıklarını ifade etti. Atan, karşılaşma sırasında zaman zaman tedirgin olduklarını belirtti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Mersin’de gerçekleşen karşılaşmada Başakşehir, Atakaş Hatayspor’u 4-2 yenmeyi başardı.

MÜCADELEYE SAYGI

Basın toplantısında maçı değerlendiren Çağdaş Atan, Hatay takımının saygı gereken bir şekilde mücadele ettiğini vurguladı. Atan, “Matematiksel olarak lige veda etmiş gibi gözükseler de, özellikle içeride ve toplu oyunda rakiplerini zor duruma düşürmeye devam ediyorlar” şeklinde konuştu. Maçın başında baskı planlarının işlemediğini ve yanlış tercihlerle yedikleri şok golün kendilerini endişelendirdiğini belirten Atan, “Yediğimiz golden sonra, 10. dakikadan sonra baskı planı işlemeyince farklı bir baskıya geçtik. Ondan sonra işler bizim için düzelmeye başladı” dedi.

DOĞRU OYUNUN TUTULMASI

Atan, top kendilerindeyken formasyonlarının çok iyi işlediğini ve golün geleceğinin belli olduğunu düşündüğünü ifade etti. “Özellikle sağ tarafımızdan iyi hücumlar yaptık. Sol tarafta ise bazı erken hücumlar ve final tercihleri ritmimizi bozdu ama ikinci golü kolay bulduk” dedi. 10. dakikadan sonra maçın gidişatının değiştiğini ve “Aslında ikinci yarı yediğimiz 2-2’lik gole kadar gayet iyi oynuyorduk. Hiçbir kalemizde tehlike yaşamadan, pozisyon üreterek devam ediyorduk” diye ekledi.

GİRENLERİN KATKISI DEĞERLİ

Çağdaş Atan, kendisini en mutlu eden şeyin, oyuna giren oyuncularının maça katkısı olduğunu belirtti. “Ivan; bir gol, bir penaltı ve asisti. Umut bir asist yaptı, Keny penaltıyı aldı, Figueiredo da son penaltıyı gole çevirdi. Giren 4 oyuncudan da katkı aldık” diyen Atan, “Tebrik ediyorum oyuncuları, Hatayspor’a da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.