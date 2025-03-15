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Başakşehir-Trabzonspor Maç Skoru: 3-0

Başakşehir Trabzonspor Maçının Gelişmeleri

Başakşehir Trabzonspor karşılaşması şu anda 3-0’lık Trabzonspor avantajıyla sürüyor. Maçta, Trabzonspor’un üstünlüğü dikkat çekiyor.

Maçın Yayın Bilgileri

Başakşehir Trabzonspor mücadelesini Bein Sports üzerinden canlı izlemek mümkün. Ancak, bu yayından yararlanabilmek için platformun abonesi olmanız gerekiyor.

Maç Detayları

Başakşehir Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, taraftarların ilgiyle takip ettiği bir etkinlik haline geldi.

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