Başakşehir, U.Craiova Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki Universitatea Craiova ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Turuncu-lacivertli takım, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Rumen temsilcisi Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, dinamik ısınma ile başlayarak rondo çalışmalarıyla devam etti. Takım, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı. Başakşehir, yarın gerçekleştireceği idman ile U.Craiova maçı hazırlıklarına devam edecek.

– İSTANBUL

Çeşme’de İnşaatta Ceset Bulundu

Çeşme'deki inşaat alanında bir konteynerde bulunan 60 yaşındaki işçinin cesedi bulundu. Olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.
