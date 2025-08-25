Başakşehir, U.E.F.A. Hazırlıklarına Devam Ediyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda, Universitatea Craiova ile yapacağı rövanş maçı için hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Turuncu-lacivertli takım, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

Antrenman Detayları

Hazırlıklarının başladığı idman, dinamik ısınma ile açıldı. Daha sonrasında ise rondo çalışması yapıldı ve taktik antrenman ile sona erdi. Başakşehir, yarın gerçekleştireceği idmanla U.Craiova maçı için hazırlıklarını devam ettirecek.