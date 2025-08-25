Başakşehir, U.E.F.A. Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda, Universitatea Craiova ile yapacağı rövanş maçı için hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Turuncu-lacivertli takım, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

Hazırlıklarının başladığı idman, dinamik ısınma ile açıldı. Daha sonrasında ise rondo çalışması yapıldı ve taktik antrenman ile sona erdi. Başakşehir, yarın gerçekleştireceği idmanla U.Craiova maçı için hazırlıklarını devam ettirecek.

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Universitatea Craiova ile oynayacağı rövanş maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan denetiminde çalışmalara devam ediliyor.

