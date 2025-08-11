BaŞakŞehir, Uefa Konferans Ligi Hazırlık Yapıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking FK ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ediyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan idman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başlıyor. Sonrasında taktik çalışması gerçekleştiriliyor. Antrenman, çift kale maç ile sona eriyor.

İLERİDEKİ ANTRENMANLAR

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Viking FK hazırlıklarına devam edecek. Takım, bu maç için gereken motivasyonu ve taktiksel düzenlemeleri sağlamak adına yoğun bir tempo içinde çalışıyor.