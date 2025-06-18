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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde Cherno More

BAŞAKŞEHİR’İN RAKİBİ BELLİ OLDU

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi olarak Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile eşleşti. Bu sezonda UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak olan Başakşehir, 2. eleme turunda Cherno More ile karşı karşıya gelecek.

KURA ÇEKİMİ ISVİÇRE’DE YAPILDI

UEFA’nın Nyon’daki genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda turuncu-lacivertli takım, Bulgaristan’ın Cherno More takımıyla eşleşmiş oldu. Başakşehir, bu mücadelenin ilk maçını 24 Temmuz’da deplasmanda oynayacakken, rövanş karşılaşması 31 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak.

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