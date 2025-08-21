Başakşehir, Universitatea Craiova’ya 1-2 yenildi

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE BAŞAKŞEHİR, İLK MAÇTA ROMANYA TEMSİLCİSİNE KAYBETTİ

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk müsabakasında sahasında Romanya’nın Universitatea Craiova takımıyla karşılaştı ve 2-1 yenilgi aldı.

MAÇIN DAKİKALARI VE GOLLER

İkinci yarı 50. dakikada, sağ taraftan Deniz Türüç’ün ön direğe ortaladığı kornerde kaleci Isenko, topu uzaklaştıramadı. Top arka direğe açılınca Crespo’nun önüne düştü fakat Crespo’nun şutu direğin yanından dışarı gitti. 61. dakikada sağ taraftan yapılan uzun taç atışında, Mora topu ceza sahasına taşıdı ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. (0-2) 65. dakikada Baluta’nın ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Muhammed Şengezer son anda uzanarak topu kornere çeldi. 87. dakikada Ebosele, ceza sahası içindeki sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Isenko bu atıştır yeterince başarılı olamadı ve top ağlara gitti. (1-2)

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zella, Rejdi Avdo

Başakşehir kadrosu:

Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Festy Ebosele dk. 83), Leo Duarte (Jerome Opoku dk. 45), Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Abbosbek Fayzullayev dk. 76), Miguel Crespo (Umut Güneş dk. 83), Ömer Faruk Beyaz (Ivan Brnic dk. 46), Eldor Shomurodov, Nuno da Costa

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dikmen, Onur Ergün, Davie Selke, Hamza Güreler

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Universitatea Craiova kadrosu:

Pavlo Isenko, Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Carlos Mora, Samuel Teles (Anzor Mekvabishvili dk. 89), Tudor Baluta, Alexandru Cicaldau (Alexandru Cretu dk. 90+3), Nicuşor Bancu, Assad Al Hamlawi, Stefan Baiaram (Steven Nsimba dk. 72)

Yedekler: Silviu Lung, Mogos Vasile, Nikola Stevanovic, Florin Stefan, Lyes Houri, Gabriel Radulescu, David Barbu, Luca Basceanu, David Matei

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Goller: Festy Ebosele (dk. 87) (Başakşehir), Alexandru Cicaldau (dk. 45+2), Carlos Mora (dk. 61) (Universitatea Craiova)

Sarı kartlar: Muhammed Şengezer, Berat Özdemir (Başakşehir), Pavlo Isenko, Oleksandr Romanchuk, Nicuşor Bancu, Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova) – İSTANBUL