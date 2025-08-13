Haberler

Başakşehir, Viking ile 1-1 eşitlik sağladı

MAÇIN SONUCU VE ANLAMLI GOL

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Norveçli Viking ekibiyle 1-1 berabere kalıyor. Bu önemli karşılaşmada turuncu-lacivertli takımın tek golünü atan Davie Selke, Avrupa kupalarında 100. golünü atmayı başarıyor. Karşılaşmanın sonunda alınan sonuç, Başakşehir’in turu geçmesini sağlıyor.

İNANILMAZ BAŞARI VE SELKE’İN ROLÜ

İlk maçı 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, rövanş maçındaki beraberlikle birlikte toplamda üst tura çıkmayı başarıyor. Bugünkü maçı da dahil ederek, 30 yaşındaki Alman santrfor Davie Selke, Avrupa kupalarında 100. golü atarak tarihi bir başarıya imza atıyor. İlk maçı oynanan Norveç’te de son dakikalarda turuncu-lacivertlilerin 3. golünü atan Selke, 66. dakikada yerini Nuno da Costa’ya bırakıyor.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

