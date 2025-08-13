Başakşehir, Viking ile 1-1 eşitlik sağladı

MAÇIN SONUCU VE ANLAMLI GOL

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Norveçli Viking ekibiyle 1-1 berabere kalıyor. Bu önemli karşılaşmada turuncu-lacivertli takımın tek golünü atan Davie Selke, Avrupa kupalarında 100. golünü atmayı başarıyor. Karşılaşmanın sonunda alınan sonuç, Başakşehir’in turu geçmesini sağlıyor.

İNANILMAZ BAŞARI VE SELKE’İN ROLÜ

İlk maçı 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, rövanş maçındaki beraberlikle birlikte toplamda üst tura çıkmayı başarıyor. Bugünkü maçı da dahil ederek, 30 yaşındaki Alman santrfor Davie Selke, Avrupa kupalarında 100. golü atarak tarihi bir başarıya imza atıyor. İlk maçı oynanan Norveç’te de son dakikalarda turuncu-lacivertlilerin 3. golünü atan Selke, 66. dakikada yerini Nuno da Costa’ya bırakıyor.