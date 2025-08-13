Başakşehir Viking Maçı TRT 1’de

MAÇIN YAYIN KANALI

Başakşehir Viking karşılaşması için geri sayım başladı. Taraftarlar, bu önemli maçın hangi kanalda yayınleneceğini heyecanla bekliyor. Başakşehir Viking maçı TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

CANLI YAYIN İMKANLARI

Başakşehir Viking maçını TRT 1 şifresiz bir şekilde izleme olanağınız bulunuyor. Ayrıca, canlı yayını TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformu aracılığıyla da takip edebilirsiniz.

Başakşehir Viking maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve taraftarlar maçı TRT 1 kanalı üzerinden izleyebilecekler. Bu karşılaşma, taraftarlar için büyük bir heyecan yaratıyor.