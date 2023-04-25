Başakşehir’den Emre Belözoğlu açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Emre Belözoğlu hakkında açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti.

Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı Giresunspor locasından takip etti.

Medipol Başakşehir, Giresunspor maçında yaşanan olay için açıklama yayınladı.

Başakşehir’in açıklamasında, “Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında, Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur.

Bunun sonucunda Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, karşılaşmanın bir bölümünü izleyememiştir.

Yaşanılan olayın münferit bir olay olduğunun altını çizer, Bitexen Giresunspor’a misafirperverlikleri ve nahoş olay esnasındaki yardımsever tutumları için teşekkürlerimizi iletiriz.” ifadelerine yer verildi.