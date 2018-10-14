Başakşehir’den flaş Arda kararı

Berkay'la kavgası basına yansıyan Arda Turan ile ilgili Başakşehir kararını verdi.

Katalan devi Barcelona’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan milli futbolcu Arda Turan ile ilgili Başakşehir kararını verdi.

Arda Turan, geçen günlerde şarkıcı Berkay ile yaşadığı olaylardan sonra kulübünden, takım arkadaşlarından ve başkanından helallik isteyeceğini dile getirmişti. Medipol Başakşehir’in, Arda Turan’ın yapması gereken hamle ile ilgili kararını verdiği iddia edildi

Futbolcu Arda Turan’ın şarkıcı Berkay Şahin’le kavga etmesinden sonra takımı Medipol Başakşehir’de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

Tecrübeli futbolcunun Berkay’ın burnunu kırdığı iddia edilen kavga sonrası yaptığı açıklamada, “Yarın bir açıklama daha yapıp kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim” demişti.

Arda Turan’ın takımının son antrenmanında teknik heyet ve takım arkadaşlarından helallik istediği fakat bunun kabul görmediği iddia edildi.

TRT Spor’dan Bahri Havadar’ın haberine göre, Başakşehir antrenmanına giden Arda Turan, U21 ile oynanan maçta 40 dakika forma giydikten sonra takım arkadaşları ve teknik heyetten helallik istedi.

Ancak istek kabul görmediği gibi yönetim tarafından Arda Turan’a büyük bir para cezası verilmesine karar verildi.

HABERTURK