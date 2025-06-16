Başarı Belgeleri Eğitmenlere Verildi

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNE BAŞARI BELGELERİ VERİLDİ

Muğla’nın Datça ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla eğitim yöneticilerine başarı belgeleri takdim edildi. Tören, Datça Kaymakamı Murat Atıcı’nın makamında gerçekleştirildi. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı süresince sergiledikleri gayretlerden dolayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Şube Müdürleri Erdoğan Başar ve Funda Arslan ile birlikte ilçede görevli tüm eğitim yöneticileri başarı belgelerini aldı.

Törende, ‘İltifat, marifete tabidir’ sözünden yola çıkılarak, eğitime katkıda bulunan yönetici kadrolarının emekleri takdir edildi. Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal’ın önerisiyle ve Kaymakam Murat Atıcı’nın onayıyla verilen bu belgeler, eğitim yöneticilerine moral ve motivasyon sağladı. Kaymakam Murat Atıcı, belge takdim ettiği sırada yaptığı konuşmada, eğitim yöneticilerinin ilçenin eğitim kalitesine sağladığı katkının son derece önemli olduğunu vurguladı ve onlara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.