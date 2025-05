“Başarı ve hedeflere inandım.”

MERİH DEMİRAL’IN TARİHİ BAŞARISI

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli forması giyen milli stoper, bu önemli başarıya giden yolu ve hissettiklerini paylaştı. Merih, yarınki final öncesinde hem şahsi hem de Türk futbolu için kayda değer bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

FİNALİN ANLAMINI VURGULADI

Asya Şampiyonlar Ligi Finalinde yarın saat 19:30’da Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek. Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkmanın kendisi için nasıl bir his yarattığını içtenlikle açıkladı ve şu sözleri kullandı: “Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa’da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı. Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak.”

TRANSFER KARARI HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Transfer süreciyle ilgili merak edilenleri değerlendiren Merih, düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Ben hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedim. Transfer kararımı verirken projeye, kulübe ve hedeflere inandım. O dönemde konuşulanları doğal karşılıyorum ama bugün geldiğimiz nokta bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben sahada cevap vermeyi seviyorum. Bugün burada finale çıkan bir takımın parçası olarak, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum.”

KÜLTÜRLERARASI DENİZİN GETİRDİKLERİ

Farklı ülkelerde futbol oynamanın kendisine kattıklarını da paylaşan başarılı savunmacı, “Her geçiş bana yeni bir şey kattı. İtalya’da taktiksel disiplini öğrendim, milli takımda sorumluluk almayı. Burada ise liderlik yapmayı, farklı bir oyun temposuna ayak uydurmayı öğrendim. Farklı kültürler seni zenginleştiriyor, sahada da hayata bakış açında da gelişiyorsun. Bu değişimler beni sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da büyüttü,” diye konuştu.

BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Milli futbolcu, kariyerinde eklemek istediği en değerli başarıyı ise “Milli formayla büyük bir turnuvada başarı kazanmak, Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası’nda ilerlemek en büyük hayalim. Bunun dışında kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası da her futbolcunun rüyasıdır. Ama ben her oynadığım maçta, her çıktığım finalde kupaya uzanmak istiyorum. O yüzden hedef hep daha fazlası,” ifadeleriyle belirtti.