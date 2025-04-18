Başarılı Ameliyatla Hasta Kurtarıldı

HASTA BAŞARILI OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde, 20 santimetre çapa ulaşan fistülde yaşanan yırtık ve kanama nedeniyle hayati tehlikesi olan bir hasta, yapılan başarılı operasyon sonucunda sağlığına kavuştu. 42 yaşında olan hasta, 16 yıldır diyaliz tedavisi alıyor. 6 Nisan’da fistülündeki yırtılma ve yoğun kanama ile birlikte ambulansla hastaneye getirildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE AMELİYAT DETAYLARI

Hasta, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Buğra Destan tarafından değerlendirildi ve ameliyata alındı. Dr. Destan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla, hastanın kanaması durdurularak fistül tedavi edildi. Tedavi süreci yaklaşık bir hafta sürdü ve bu sürecin ardından hasta taburcu edildi.

Op. Dr. Buğra Destan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu tür vakalarda saniyeler bile hayati önem taşır. Hızlı müdahale ve ekip çalışmasıyla başarılı bir sonuç elde ettik. Bu tür müdahalelerin, deneyimli ekipler ve donanımlı merkezlerde yapılması hastanın hayatını kurtarır. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser ise “Hastanemizde gerçekleştirilen bu yüksek riskli operasyon, uzman hekimlerimizin bilgi birikimi, multidisipliner yaklaşım ve ekip çalışması sayesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Ekibimizi kutluyorum.” şeklinde konuştu.