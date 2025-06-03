Başarılı Burun Ameliyatı, Hastayı Rahatlattı

BURUN AMELİYATIYLA HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hasta, başarılı bir burun ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Hastaneden verilen bilgiye göre, uzun yıllar burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve baş ağrısı çeken bir hasta, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İhsan Ceceli tarafından müdahale edildi. Yapılan operasyonda burun boşluğundaki kitle tamamen çıkarıldı ve septum bölgesindeki delik onarıldı.

UZMAN GÖRÜŞÜ VE AMELİYATIN DETAYLARI

Ceceli, hastanın uzun süre devam eden rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Yapılan muayenede, sağ burun boşluğunda daha önce tespit edilmemiş bir kitle ve septum bölgesinde delik bulunduğunu aktaran Ceceli, şu ifadeleri kullandı: “Herhangi bir travma öyküsü olmamasına rağmen bu tür yapısal bir bozukluk vardı ve hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyordu. Ameliyatla hem septumdaki deliği onardık hem de burun boşluğundaki kitleyi tamamen çıkardık.”

İYİLEŞME SÜRECİ VE HASTANEDE YAPILAN CERRAHİLER

Yaklaşık bir aydır süren iyileşme sürecinde hastanın oldukça iyi bir durumda olduğunu belirten Ceceli, “Artık bu tür nitelikli cerrahileri hastanemizde yapabiliyoruz. Bu sayede hastalarımız şehir dışına gitmeden, burada şifa bulabiliyor.” şeklinde konuştu.