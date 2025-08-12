Haberler

Başarılı Hekim Vefat Etti, Soruşturma Devam Ediyor

BAĞDIGEN’İN ÖLÜMÜ VE GEÇMİŞİ

35 yaşındaki başarılı hekim Sedanur Bağdigen, İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nde çalışıyordu. 2019 yılında Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı’nın kafilesinde takım doktoru olarak görev yapmıştı. Bağdigen’in ölüm nedeni henüz kesinlik kazanmazken, konu hakkında soruşturma devam ediyor. Bu durumda, “Peki, Sedanur Bağdigen öldü mü, öldürüldü mü?” soruları gündeme geliyor.

MESLEKTAŞLARINDAN DUYGUSAL TEPKİ

Hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı’nın doktorluğunu yaptığı biliniyor. Doktorun vefatını öğrenen meslektaşları ve yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Bağdigen’in kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de onun vefatı sonrası bir taziye açıklaması yaptı. Açıklamada, “İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.” ifadeleri kullanıldı.

