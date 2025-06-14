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Başarılı Oyuncu Hayal Köseoğlu, Bodrum’da

BODRUM TATİLİ RÜZGARI

Rol aldığı “Aşk-ı Memnu”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “7. Koğuştaki Mucize”, “Mahkum” ve “Mucize Doktor” gibi projelerle sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sezonun yorgunluğunu atmak ve dinlenmek amacıyla rotasını Bodrum’a çeviren Köseoğlu, tatil için Ege’nin güzel koylarını tercih etti.

ROMANTİK ANLAR

Setlerin sona ermesinin ardından, sevgilisi Nezir Çınarlı ile Bodrum’da yaz sezonunu açan ünlü çift, önceki gün bir plajda görüntülendi. Gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkaran ikili, aralarındaki sıcak ilişkiyle ilgileri üzerine çekti. Plajda sık sık sarılarak birbirlerine olan sevgilerini gösteren Köseoğlu ve Çınarlı’nın samimi halleri, kameralar tarafından kaydedildi.

MAGAZİN GÜNDEMİNE DAMGA VURACAK

Hayranlarının merakla takip ettiği Hayal Köseoğlu’nun Bodrum tatili, ilerleyen günlerde de magazin gündeminde yer alması muhtemel görünüyor. Çiftin romantik anları ve tatil boyunca yaşadıkları, takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor.

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