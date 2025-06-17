Başarılı Sporcular, İl Müdürü ile Buluştu

KÜÇÜK KIZLAR TENİS TAKIMI BAŞARILI SONUCU İLE GÖRÜŞTÜ

Okul Sporları Küçük Kızlar Tenis Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye dördüncülüğünü kazanan Mustafa Açıkalın Ortaokulu’nun başarılı sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya geldi. 19-24 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen şampiyonada Düzce’yi temsil eden sporcular Deniz Yılmaz, Duru Özkan, Yaren Çakır ve Eslem Bulut, gösterdikleri üstün performans ile dikkat çekti. Türkiye genelinden katılan pek çok takım arasından sıyrılarak dördüncülük elde eden bu sporcular, kazandıkları başarıyla hem okullarını hem de Düzce’yi gururlandırdı.

İl Müdürü İsa Yazıcı, genç sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi. Yazıcı, sporculara çeşitli hediyeler takdim etti ve “Bu gurur verici başarı, disiplinli çalışmanın ve emeğin bir sonucudur. Düzce, sporda her geçen gün daha güçlü adımlar atıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

ANILARINI ÖZEL FOTOĞRAFLARLA ÖZGÜRLÜK

Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. Sporcular, bu özel anı ölümsüzleştirerek başarılarını kutladı.