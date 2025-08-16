Haberler

Basatemür, Ensar’ı Manisa FK’ya Sattı

BASATEMÜR’ÜN BAŞARILI KEŞİFİ

Amatör kollar ve altyapılardan yetenekleri keşfetmesiyle bilinen Basatemür, 2023 yazında 23 yaşındaki Muhammet Ensar’ı Tekirdağspor’dan Somaspor’a kazandırdı. Yarım sezondaki etkileyici performansıyla Ensar, sezon ortasında 1’inci Lig takımı Manisa FK’ya transfer oldu. Burhanettin Basatemür’ün profesyonel sahada şans verdiği oyuncu, geçen sezonda Manisa FK adına 24 maçta mücadele etti.

KARŞIYAKA TRANSFERİ HIZLANDIRIYOR

Bu sezonun ilk haftasında Manisa FK kadrosunda yer almayan 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak Karşıyaka’nın Basatemür’ün talebi doğrultusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Konyaspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Daha önceki 12 maçta Gaziantep'in 5, Konyaspor'un 4 galibiyeti bulunuyor.
Cezayir’de Otobüs Nehre Düştü, 18 Ölü

Cezayir'de bir köprüden nehre düşen yolcu otobüsü felaketinde 18 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

