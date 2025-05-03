Başbakan Albanese Yeniden Seçildi

İŞÇİ PARTİSİ, SEÇİMLERDE BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİ

Avustralya’da yapılan genel seçimler sonucunda İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, büyük bir çoğunluğu elde ederek yeniden başbakan oldu. Albanese’nin liderliğindeki merkez sol hükümet, ana muhalefetteki Liberal-Ulusal Koalisyon’u (LNP) ülke genelinde ağır bir yenilgiye uğratarak meclisteki çoğunluğunu önemli ölçüde artırdı. Albanese, seçimin ardından “Bugün Avustralya halkı Avustralya değerleri için oy verdi: Herkes için adalet, istek ve fırsat için; zorluklarda cesaret ve ihtiyacı olanlara nezaket gösterme gücü için” şeklinde konuştu. LNP lideri Peter Dutton ise, partisinin kaybetmesinin “tüm sorumluluğunu” kabul ettikten sonra milletvekillerinden özür diledi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN DERİNLENMESİ BEKLENİYOR

Seçim sonuçları sonrası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avustralya ile ikili ilişkilerini derinleştirmeyi heyecanla beklediklerini ifade etti. Hayat pahalılığına dair endişeler, sağlık hizmetleri ve konut gibi konuların ön planda olduğu beş haftalık seçim kampanyasında belirleyici oldu. Dutton, birçok kişi tarafından Avustralya’nın Trump’ı olarak görülmesine rağmen, göç, kamu sektörü kesintileri ve Çin’le ilgili tartışmalarda zayıf bir izlenim bıraktı.

İŞÇİ PARTİSİ İKİNCİ KEZ SEÇİMDEN GALİP ÇIKTI

İşçi Partisi, Avustralya’da üst üste ikinci kez göreve gelen bir hükümet olarak önemli bir başarıya imza attı. Albanese, 20 yılı aşkın süredir arka arkaya seçim kazanan ilk başbakan oldu. Resmi sonuçlar henüz açıklanmamış olsa da, Avustralya Yayın Kurumu tarafından yapılan hesaplamalara göre İşçi Partisi 86 sandalye ile önde, LNP yaklaşık 40 sandalye kazanırken, Yeşiller Partisi de birkaç sandalye için yarışıyor. Bu sonuç, İşçi Partisi’nin sandalye sayısında dokuz kişilik bir artış anlamına gelirken, Yeşiller için önemli bir destek kaybı demek oluyor.

ALBANESE’NİN BAŞARILI DÖNÜŞÜ

Başbakan Albanese, beş ay içinde kaybettiği popülaritesini büyük bir dönüşle geri kazanmış durumda. Zafer konuşmasında ise göç, iklim değişikliği ve enerji gibi önemli konulara değindi. Sağlık hizmetlerini daha ulaşılabilir kılmayı, konut alımını kolaylaştırmayı ve çevre koruma adına daha fazlasını yapma vaatlerinde bulundu. Özellikle yerli halklar için yapacağı uzlaşmayı vurgulayarak, “Yerli ve yerli olmayan Avustralyalılar arasındaki uçurumu kapattığımızda daha güçlü bir ulus olacağız” dedi.

DUTTON’UN YENİLGİSİ VE KAMUOYU YORUMLARI

LNP lideri Dutton, Brisbane’deki destekçilerine “Bu seçimde rakiplerimiz tarafından tanımlandık – ki bu bizim kim olduğumuzun gerçek bir hikayesi değil” diyerek yenilgiyi kabul etti. Dutton, “Ancak buradan yeniden inşa sürecine başlayacağız” dedi. Kampanyası, kafa karışıklığına yol açan birkaç politik hata ve küçük skandallarla gölgelendi. Analist John Warhurst, “Dutton kampanyaya önde girdi. Kaybetmesinin sorumluluğu da kendisine ait” diyerek durumu değerlendirdi.

İŞÇİ PARTİSİ’NE GELECEK STRATEJİLER

İşçi Partisi, geniş yetkilerle ne yapacağını belirlemeli. Albanese’in “görevde kalma laneti” bir fırsata dönüşerek, Avustralya’nın istikrarlı bir hükümete oy vermesiyle sonuçlandı. Amy Remeikis, İşçi Partisi’nin daha cesur davranabileceğini belirtiyor ve “Ancak şimdi asıl soru şu: İşçi Partisi ellerindeki güçle gerçekten bir şeyler yapacak mı?” diye soruyor. Bu gelişmeler, tarafların gelecekteki stratejilerini şekillendirecek önemli bir zemin oluşturuyor.