Başbakan Dibeybe, Olayları Kutladı

ORDU VE POLİSİN BAŞARISI KUTLANDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus’ta yaşanan olaylarda ordu ve polis teşkilatı mensuplarının “devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısını” kutladı. Başbakan Dibeybe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trablus’ta güvenliğin sağlanmasında ordunun ve polisin rolüne övgüde bulundu. “İçişleri ve Savunma Bakanlıklarıyla tüm ordu ve polis teşkilatı mensuplarını başkentte güvenliğin arttırılması ve devlet otoritesinin tesis edilmesinde gösterdikleri büyük başarıdan dolayı kutluyorum,” dedi.

DÜZENSİZ GRUPLARA CARŞI KUVVETLİ ADIM

Savunma Bakanlığına bağlı güçlerle çatışmalara giren milis grupları “düzensiz gruplar” olarak tanımlayan Dibeybe, şu açıklamalarda bulundu: “Bugün elde edilen başarı, düzenli kurumların vatanı koruma ve vatandaşların onurunu muhafaza etme kabiliyetine sahip olduğunu teyit etmekte. Düzensiz grupların sona erdirilmesi ve Libya’da devlet kurumları dışında bir merci ve kanun dışında bir otorite olmadığı ilkesinin tesis edilmesi yönünde kararlı bir adım teşkil etmektedir.”

TRABLUS’TA OLAYLAR VE GÜVENLİK UYARILARI

Trablus’taki olaylarla ilgili Libya medyasında, milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldürüldüğüne dair haberler yer aldı. Bunun ardından, İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu ve Trablus Üniversitesi, eğitime ara verdiğini duyurdu. Kısa bir süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus’taki Ebu Selim bölgesinde gerçekleştirdikleri askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtildi. Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1’i ağır olmak üzere 5 yaralının geldiğini bildirdi.