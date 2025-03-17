Başbakan Harold Holt’un Gizemli Kaybı

HAZİNE AVINI YAPAN BAŞBAKAN

17 Aralık 1967’de Avustralya’nın Melbourne şehrinin güneyindeki Point Nepean bölgesinde, o dönemki başbakan Harold Holt, surf tahtasıyla denize girdi ve bir daha geri dönmedi. O günden sonra Holt’un bulunabilmesi için geniş çaplı arama operasyonları başlatıldı, ancak bu çalışmalar sonuçsuz kaldı. Avustralya hükümeti, Holt’un kaybolmasının ardından hemen harekete geçti, fakat ne yazık ki başbakan hiçbir iz bırakmadan kayboldu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Denizde kaybolan başbakanın bulunamaması, ülkede büyük bir şok yarattı. Holt’un kaybolmasının ardından ülke genelinde bir cenaze töreni düzenlendi. Ancak bu tören temsiliydi çünkü Holt’un cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Törende, o dönemin ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı da yer aldı ve kaybolan başbakana son görevlerini yerine getirdiler.

KOMPLO TEORİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Holt’un kaybolması kısa sürede birçok komplo teorisinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bazı kişiler, Holt’un metresiyle birlikte kaybolduğunu öne sürdü. Daha iddialı teorilerde ise, Holt’un bir Çin ajanı olduğu ve bir Çin denizaltısının onu alarak götürdüğü iddia edildi. Ancak bu komplo teorileri hiçbir şekilde kanıtlanamadı ve Holt’un kaybolmasının ardındaki gerçek hala gizemini koruyor.