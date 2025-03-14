Başbakan Ishiba’nın Hediye Çeki Tartışması

BAŞBAKAN’DAN AÇIKLAMA

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, partisinin, Liberal Demokrat Parti (LDP) üyesi olarak ilk kez seçilen 15 milletvekiline hediye çeki göndermesine yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi. Ishiba, “Siyasi bağış değildi, çeklerin parasını kendim ödedim” diyerek suçlamaların yersiz olduğunu vurguladı. Ancak kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Ishiba, “Ortada yasal sorun olmamasına rağmen yol açtığım güvensizlik duygusu ve öfke için içtenlikle özür dilerim” ifadelerini kullandı.

SİYASETİ KARISTIRAN HEDİYE ÇEKLERİ

Başbakan Ishiba’nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti’den (LDP) ilk kez seçilen 15 milletvekiline 100’er bin yen (672 dolar) değerinde hediye çeki göndermesi, ülkenin siyasetinde büyük bir tartışma yarattı. Muhalefet partileri, Ishiba’nın politikacılara maddi karşılığı olan hediyeler verilmesini yasaklayan Siyasi Fonlar Kontrol Yasası’nı ihlal ettiğini öne sürerek istifa çağrısında bulundu. Ishiba ise hediye çeklerinin parasını kendi cebinden ödediğini savunarak bu iddiaları reddetti.

MÜDAHALEDE BULUNAN MUHALEFET

İshiba, “Bu bir siyasi bağış değildi. Milletvekillerinin ailelerine bir teşekkür göstergesiydi. Çeklerin parasını kendim ödedim ve bu yasaya aykırı değildi” şeklinde açıklama yaptı. Bununla birlikte, kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle üzgün olduğunu yineledi ve “Ortada yasal sorun olmamasına rağmen yol açtığım güvensizlik duygusu ve öfke için içtenlikle özür dilerim” dedi. 3 Mart’ta resmi başbakanlık konutunda ilk kez seçilen LDP milletvekilleriyle gerçekleştirilen toplantıda, yemek öncesinde her bir milletvekiline 100 bin yenlik hediye çeki gönderilmesi kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

HEDİYE ÇEKLERİ İADE EDİLDİ

Hükümet kaynakları, Ishiba’nın bu hediye çeklerini milletvekillerinin yeni takım elbise almasına yardımcı olma amacıyla verdiğini belirtmişti. Ancak bu hareket, siyasi etik tartışmalarına yol açarak muhalefetin tepkisini toplamış durumda. Öte yandan, milletvekillerinin kendilerine gönderilen hediye çeklerini geri iade ettiği de bildirilmiştir.